¡Es una falsa! Ana arremete contra su amiga por arruinarle la vida al novio de su mamá
Ana revela que su amiga Frida se ha sentido atraída por el novio de su mamá y que inventó una gran mentira que podría perjudicar para siempre a Luis.
Ana, amiga de Frida, entra en la clínica de emociones para contar su verdad, todo lo que Frida le contó. Entre otras cosas, confiesa estar enojada y decepcionada de Frida por hacer acusaciones falsas contra Luis. Ana asegura que Luis la está pasando fatal y cuenta que Frida le ha revelado sentir atracción por Luis. ¿Hasta dónde pensaba llegar Frida con sus mentiras?