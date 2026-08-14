¡Que no lo deje en la calle! Luis perdió su trabajo y su relación por chismes

Luis, el novio de la mamá de Frida, asegura que Frida está contando los hechos como le conviene. Asegura que Frida fue la que se metió a su cuarto para pasar toda la noche con él. Ahora, por culpa de Frida, Luis perdió su trabajo y su relación con Claudia. Luis se fue a vivir con sus papás y tiene mucho miedo de que le pase algo más.