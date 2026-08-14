Me quitó todo por defender a su hombre | Programa del 14 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

Frida acusa al novio de su mamá de haberle pedido acostarse juntos ‘de cucharita’, pero Luis asegura que es mentira. La mamá de Frida no duda de su hija, pero está muy molesta con ella por lo que sucedió. Sin embargo, la amiga de Frida contará lo que realmente sucedió y la hermana de Luis contará el calvario que viven por las serias acusaciones. ¿Quién cuenta la verdad?