¡Los amenazan! María y su familia sufren por falsas acusaciones de acoso

María, la hermana de Luis, cuenta que ella y sus padres están muy angustiados por las serias acusaciones contra su hermano. María está muy preocupada por la depresión que sufre su hermano luego de que la hija de su novia lo acusara de acoso. Ahora, María, Luis y toda su familia sufren amenazas por las acusaciones de Frida, la hija de su ahora exnovia. ¿Hasta dónde llevarán el pleito?