¡Siempre con su hija! Claudia lanza una fuerte advertencia a su novio

Claudia, la mamá de Frida y exnovia de Luis, advierte que siempre estará del lado de su hija, pero en este momento no la quiere ver. Asegura que Frida la decepcionó con sus acciones y arruinó su relación. Claudia advierte que, si Luis se atrevió a acosar a su hija, le va a ir muy mal. Mientras tanto, Frida rompe en llanto al sentirse juzgada. ¿Frida o Luis? ¿Quién miente?