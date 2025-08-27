Críe a la hija de la amante | Programa del 27 de agosto del 2025

En nuestra clínica de emociones te mostramos un caso en el que, Paola descubrió que su pareja, Alexis, tenía una hija con su amante, lo perdonó y decidieron criar juntos a la pequeña, ya que Alejandra, la amante, abandonó a la niña.

Años después, Alejandra regresa para exigir que le devuelvan a su hija; sin embargo, solo es una desconocida en la vida de la pequeña.