Críe a la hija de la amante | Programa del 27 de agosto del 2025
Paola crio a la hija de Alejandra, quien era la amante de su pareja. Ahora Alejandra regresa para recuperar a su hija, pero Paola se niega a entregársela.
En nuestra clínica de emociones te mostramos un caso en el que, Paola descubrió que su pareja, Alexis, tenía una hija con su amante, lo perdonó y decidieron criar juntos a la pequeña, ya que Alejandra, la amante, abandonó a la niña.
Años después, Alejandra regresa para exigir que le devuelvan a su hija; sin embargo, solo es una desconocida en la vida de la pequeña.
