VIDEO: Cocodrilo ataca a turista y así fue como logró escapar de la muerte

En la actualidad, las redes sociales no regalan todo tipo de historias, desde las que causan indignación, hasta las que sorprenden a los millones de usuarios por lo inesperadas que pueden resultar a simple vista. Este es el caso de un joven que recibió una visita inesperada en la playa.

Cuando las personas se encuentran en la playa o laguna, es indispensable que lo haga con una persona que conozca el territorio y siempre tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, en muchas ocasiones la naturaleza hace de las suyas.

Joven salvó su vida de un ataque de cocodrilo

Recientemente, se publicó el video de un cocodrilo que se hizo presente en las playas de Puerto Vallarta, un hecho que agarró por sorpresa a muchas personas, pues su presencia resultó en un ataque a un turista que se encontraba disfrutando del mar, quien por fortuna reaccionó de forma oportuna y logró escapar.

Los hechos ocurrieron en una paradisíaca playa, donde un hombre se encontraba disfrutando de un descanso y del agua. En las imágenes que se han difundido en las redes sociales, se puede observar como el hombre quedó inmóvil con los pies en el agua.

Aunque el hombre trató de escapar, el animal no dudó en lanzar una mordida para atraparlo, esto hizo que el turista se asustara y cayera al tratar de salir. Después de esto, se levantó y corrió lo más rápido para ponerse a salvo, mientras que el hombre que estaba grabando decidió gritarle para que se salvara.

#Noticias #Cocodrilo #Playa #Jalisco ♬ sonido original - Dulce 🍬 @dulsabre En Puerto Vallarta! Joven escapa de un cocodrilo en plena playa. Momentos de tensión se vivieron en Playa Bocanegra, Marina Vallarta, cuando un joven estuvo a punto de ser atacado por un cocodrilo. El impactante momento quedó grabado en video: el reptil emergió detrás del chico intentando morderlo, pero gracias a su rápida reacción logró escapar ileso y ponerse a salvo en la orilla. Autoridades locales confirmaron que no hubo personas heridas, aunque recordaron a los turistas la importancia de respetar las advertencias al ingresar al mar en zonas donde habitan estos animales. #PuertoVallarta

Ay cabr… le tiró la mordida, ¿viste?

Por fortuna, el joven logró salir con vida, ya que los cocodrilos son de los animales que tienen una mordida muy poderosa, por lo que es casi imposible salir con vida si te llega a atrapar.

