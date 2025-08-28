La familia de Adal Ramones: conoce a los hijos del nuevo conductor de La Granja VIP

Adal Ramones, regresa al centro de la pantalla chica como conductor del nuevo reality de TV Azteca: La Granja VIP. Este formato, producido en colaboración con Fremantle, presenta a celebridades en un entorno rural, sometidas a tareas típicas de la vida en el campo como ordeñar vacas, sembrar, cosechar y cuidar animales mientras viven bajo vigilancia constante durante aproximadamente diez semanas. Se espera que el estreno esté programado para el domingo 12 de octubre de 2025 por Azteca UNO.

Adal Ramones envía pistas sobre qué celebridades pueden entrar a La Granja VIP [VIDEO] En entrevista con Luz Elena González, Adal Ramones comparte sus primeras impresiones como el conductor de La Granja VIP.

¿Quiénes son los hijos de Adal Ramones?

Adal Ramones es padre de cuatro hijos provenientes de dos relaciones:

Paola Ramones (nacida en 2001), su primogénita, fruto de su matrimonio con Gaby Valencia. Actualmente estudia cine en Los Ángeles y ya dirigió un cortometraje titulado Renacer, protagonizado por su padre. También ha incursionado en video musical, según compartió Ramones.

(nacida en 2001), su primogénita, fruto de su matrimonio con Actualmente estudia cine en Los Ángeles y ya dirigió un cortometraje titulado Renacer, protagonizado por su padre. También ha incursionado en video musical, según compartió Ramones. Diego , su segundo hijo con Gaby Valencia , nacido alrededor de 2010. Aproximadamente tiene 13–14 años , está enfocado en sus estudios y mantiene una presencia muy discreta fuera de las redes sociales.

, su segundo hijo con , nacido alrededor de 2010. , está enfocado en sus estudios y mantiene una presencia muy discreta fuera de las redes sociales. Cristóbal Ramones , su tercer hijo, fruto de su matrimonio con Karla de la Mora . Nació en 2019 y actualmente tiene aproximadamente 5–6 años. Adal ha compartido escenas de su relación llena de ternura, destacando la energía y la alegría que Cristóbal ha traído a la familia.

, su tercer hijo, fruto de su matrimonio con . Nació en 2019 y actualmente tiene aproximadamente 5–6 años. Adal ha compartido escenas de su relación llena de ternura, destacando la energía y la alegría que Cristóbal ha traído a la familia. Cayetano Ramones de la Mora, su cuarto hijo, también con Karla de la Mora. Nació el 18 de mayo de 2023. Desde entonces, se ha convertido en una figura muy enternecedora para sus seguidores. Adal ha compartido su llegada con emoción, reconociendo lo valioso que es este momento para su familia.

En conjunto, Paola, Diego, Cristóbal y Cayetano conforman una familia numerosa y muy unida, que Adal ha compartido con cariño tanto en redes como en entrevistas. Él mismo ha expresado que no habrá “nido vacío” en su casa, pues su deseo de ser padre ha sido vivido intensamente, a pesar de las diferencias generacionales.

