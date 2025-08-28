Hija de Valentín Elizalde comparte las fotos del bautizo de la primera nieta del cantante

Recientemente, Valeria Elizalde hija del fallecido cantante Valentín Elizalde conmovió las redes sociales al compartir un momento muy íntimo y especial. Recordemos que la joven trató de mantenerse alejada del ojo público después de tener a un padre muy famoso, quien falleció de una forma inesperada al salir de una presentación.

Y es que ahora, Valeria Elizalde decidió compartir una serie de imágenes en donde se puede observar el bautizo de su primer bebé, quién también sería la primera nieta del famoso cantante mexicano, por lo que sus fans enloquecieron en las plataformas digitales.

¿Cómo fue la fiesta de la primera nieta de Valentín Elizalde?

Aunque no reveló la identidad de su pequeña, sí compartió muchos detalles de la fiesta, junto con el pastel y muchas cosas que hicieron ese día tan especial, también reveló que su pequeña se llama Vianey

Para quienes desconozcan, Valentín Elizalde se convirtió en uno de los cantantes más exitosos en el regional mexicano; sin embargo, su carrera concluyó muy pronto, pues lamentablemente fue asesinado al terminar una presentación en Reynosa, Tamaulipas. Aunque su partida fue muy dolorosa, el cantante sigue siendo recordado por sus fans que no dejan de escuchar sus canciones.

¿Cuántas hijas tuvo Valentín Elizalde?

En cuanto a su vida personal, el cantante tuvo tres hijas, la mayor de nombre Gabriela, quien fue resultado de su relación con Gabriela Sabag, después esta Valeria Elizalde, a quien tuvo con Blanca Vianney Durán, y quien también perdió la vida a causa de un asesinato. Finalmente, Valentina Elizalde conocida también como ‘La Pollita de Oro’, es hija de Azucena Rincón.

La joven ha tratado de seguir los pasos de su famoso padre en el mundo de la música, por eso es la más activa en las redes sociales, donde comparte detalles de su día a día.

