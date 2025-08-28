Así puedes ganar espacio en tu WhatsApp sin eliminar tus chats

En la actualidad, estar comunicado es algo fundamental para todos, ya sea para atender cuestiones familiares o temas de trabajo, siempre se necesita estar conectado. En ese sentido, una de las aplicaciones más usadas por millones de personas en todo el mundo es WhatsApp.

Esta herramienta te permite mandar mensajes de texto, imágenes, video, tener videollamadas, entre muchas otras opciones que tienen para las personas, pero todo esto va llenando poco a poco la memoria, lo cual suele ser un problema para los usuarios.

Así puedes liberar memoria en tu WhatsApp

Cuando la memoria se llena, lo que las personas menos quieren hacer es tener que eliminar sus conversaciones, ya que tienen datos importantes y recuerdos que no quieren perder, por lo que borrarlos no es una opción para los usuarios de WhatsApp.

Por fortuna para todos, existe una forma de ganar espacio sin tener que borrar los chats y perder esos mensajes que son importantes. Se debe resaltar que los mensajes de texto no son el problema, pues no ocupan mucho espacio. Las complicaciones comienzan cuando se revisan los videos, fotos, audios y documentos que se van guardando.

La forma más sencilla de ganar espacio es usando bien las herramientas que la aplicación nos brinda. En el sistema de Apple se tienen que seguir los siguientes pasos:



Ir a la pestaña Ajustes.

Entra en Almacenamiento y datos, luego ir a la parte de Administración de almacenamiento.

Entrar a la parte de revisar archivos grandes.

Mantén pulsado un elemento que quieras eliminar

En lo que respecta a los equipos que cuentan con sistema Android, se tiene que seguir estos pasos:

