Exhiben al fantasma Platanoff en el Metro de la CDMX

El Metro de la Ciudad de México ha sido uno de los transportes más utilizados por varias generaciones de capitalinos, todos los días millones de personas hacen uso de este para poder dirigirse a su trabajo, escuela o algún otro destino de forma rápida.

Es importante mencionar que a lo largo de la existencia del Metro de la CDMX, han salido muchas historias y sucesos, los cuales hasta la fecha se siguen contando en sus pasillos y túneles, uno de los más sonados son los casos paranormales, pues algunos usuarios han sido testigos de estos hechos.

Al Extremo | Programa 21 de agosto del 2025 TV Azteca [VIDEO] El crimen por un celular en la Miguel Hidalgo, los mejores elotes de Xochimilco, la caída del cantante de Los Tigres del Norte y cómo ahorrar en el regreso a clases. ¡Al Extremo!

¿Quién es el fantasma Platanoff?

Entre las más misteriosas está la del conductor fantasma Platanoff, presencia que muchos han asegurado que se encuentra en los túneles y provoca miedo entre las personas. Lo más sorprendente del caso, es que muchos han afirmado que sigue apareciendo en las cabinas y en las vías, causando sorpresa y temor entre quienes conocen su historia, incluso los propios trabajadores del Metro.

La leyenda que ha pasado de generación en generación, afirma que el fantasma Platanoff, siguen haciendo sus apariciones y espantando a los conductores de Metro, pues algunos de ellos afirman que todavía reporta la salida de su tren y se llegan a aparecer en las vías, así lo contó uno de los choferes al podcast Archivos Secretos de El Heraldo de México

La historia asegura que el fantasma Platanoff, era un conductor de origen ruso que sufrió un accidente muy fuerte en durante uno de sus turnos, por lo que hasta la fecha sigue haciendo apariciones que ponen muy nerviosos a las personas y los pasajeros que aseguran los han visto.

El personal del Metro ha asegurado que lo ha visto moviéndose entre vagones vacíos o sentir su presencia durante sus turnos, aunque no existe nada que lo muestre, su leyenda sigue creciendo entre los elementos del personal.