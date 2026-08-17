¡Crio al hijo de otro! Alejandro se entera que Alex no es su hijo
Ahora que Alejandro se enteró que el hijo que crio durante 18 años no es suyo, se siente devastado y duda si debe seguir manteniéndolo. ¿Qué debe hacer?
Alejandro se siente destrozado porque se acaba de enterar de que, durante 18 años, crio al hijo de otro; advierte que lo engañaron y pensaban no revelarle jamás el secreto. ¿Qué le duele más? ¿Haber mantenido al hijo de otro o haberse encariñado con el hijo de otro? ¿Alejandro debería quitarle su apoyo económico a su hijo?