¡Crio al hijo de otro! Alejandro se entera que Alex no es su hijo

Alejandro se siente destrozado porque se acaba de enterar de que, durante 18 años, crio al hijo de otro; advierte que lo engañaron y pensaban no revelarle jamás el secreto. ¿Qué le duele más? ¿Haber mantenido al hijo de otro o haberse encariñado con el hijo de otro? ¿Alejandro debería quitarle su apoyo económico a su hijo?