¡La pasaban bien con muchos! Verónica podría saber quién es el papá del hijo de su amiga

Verónica, amiga de Brenda, entra a la clínica de emociones para contar lo que sucedió con Brenda en el pasado. Entre otras cosas, Verónica revela que en cuanto supo que Brenda estaba embarazada, le aconsejó que se hiciera una prueba de ADN por todo lo que sucedía donde trabajan, pues les gustaba pasarla bien con muchos amigos cariñosos. ¿Verónica sabrá quién es el verdadero padre de Alex?