Al Extremo lo tuvo todo: comida, seguridad y nuevos nombres llegan a La Granja VIP
Al Extremo hoy combinó gastronomía, consejos de seguridad, un reporte vial y novedades de La Granja VIP.
Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, actualidad y entretenimiento: La Pura Sabrosura descubrió antojitos desde 30 pesos; Dani Parra habló de su salida de MasterChef 24/7; Alejandra Carvajal compartió recomendaciones para caminar con seguridad; El Diablo Becerril reportó una coladera sin reparar; y Rafa Mercadante habló de su llegada a La Granja VIP.