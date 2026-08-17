¡Se quedó sin padre! Alex se enteró que no es hijo de quien creía

Alex, hijo de Brenda y Alejandro, revela que está viviendo una auténtica pesadilla, pues de la noche a la mañana se ha quedado sin padre. Para Alex, Alejandro siempre fue su héroe y su mayor ejemplo. Ahora, Alex se siente avergonzado de no ser su hijo biológico, pero no lo quiere perder como papá. Ahora, a Alejandro le cuesta mucho trabajo volver a ver a Alex, pero trata de hacerlo entender la situación.