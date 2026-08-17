¡Se quedó sin padre! Alex se enteró que no es hijo de quien creía
Alex está viviendo una terrible pesadilla, pues se ha enterado de que quien creyó que era su padre, no lo es; ahora Alex se siente rechazado y avergonzado.
Alex, hijo de Brenda y Alejandro, revela que está viviendo una auténtica pesadilla, pues de la noche a la mañana se ha quedado sin padre. Para Alex, Alejandro siempre fue su héroe y su mayor ejemplo. Ahora, Alex se siente avergonzado de no ser su hijo biológico, pero no lo quiere perder como papá. Ahora, a Alejandro le cuesta mucho trabajo volver a ver a Alex, pero trata de hacerlo entender la situación.