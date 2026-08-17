¿No sabía quién era el papá de su hijo? Brenda se sorprendió con una prueba de paternidad

Brenda, expareja de Alejandro, dice que estaba segura de que él era el padre de su hijo, por eso nunca le hizo una prueba de ADN. Ahora que Alejandro y su hijo se hicieron una prueba de ADN, el resultado sorprendió a todos, pero Brenda considera que su hijo no se merece salir de la vida de Alejandro y lo rechace como hijo. ¿Por qué le sorprendió a Brenda el resultado de la prueba?