¡Después de 18 años, Erick podría enterarse de que tiene un hijo!
Hace dieciocho años, Erick y varios más salían con Brenda, quien dice no saber quién es el verdadero padre de su hijo. ¿Lograrán acertar con el bueno?
Erick, amigo de Brenda, se presenta en la clínica de emociones. Al parecer, Brenda estaría prácticamente segura de que él es el verdadero padre de Alex, pues ‘haciendo cuentas’ coinciden las fechas en que se relacionaron. Erick cuenta con detalles cómo fue que se enteró del embarazo de Brenda. ¿Será él el verdadero padre de Alex? ¡Increíble!