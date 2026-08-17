¡Después de 18 años, Erick podría enterarse de que tiene un hijo!

Erick, amigo de Brenda, se presenta en la clínica de emociones. Al parecer, Brenda estaría prácticamente segura de que él es el verdadero padre de Alex, pues ‘haciendo cuentas’ coinciden las fechas en que se relacionaron. Erick cuenta con detalles cómo fue que se enteró del embarazo de Brenda. ¿Será él el verdadero padre de Alex? ¡Increíble!