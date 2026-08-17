Me hiciste criar al hijo de otro | Programa del 17 de agosto 2026 de Acércate a Rocío
Alejandro crio durante 18 años a quien creyó que era su hijo, quien ahora se siente rechazado por no tener padre. ¿Encontrarán al verdadero papá de Alex?
Después de 18 años, Alejandro se enteró que no es el verdadero padre de su hijo, pero la noticia también sorprendió a la mamá de Alex, pues en su juventud tenía varios amigos cariñosos. Mientras tanto, Alex se siente rechazado al enterarse de que no es hijo de Alejandro, su héroe y máximo ejemplo. Una amiga de Brenda explica con detalles el libertinaje en el que vivían ella y Brenda. ¿Lograrán encontrar al verdadero padre de Alex?