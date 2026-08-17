Me hiciste criar al hijo de otro | Programa del 17 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

Después de 18 años, Alejandro se enteró que no es el verdadero padre de su hijo, pero la noticia también sorprendió a la mamá de Alex, pues en su juventud tenía varios amigos cariñosos. Mientras tanto, Alex se siente rechazado al enterarse de que no es hijo de Alejandro, su héroe y máximo ejemplo. Una amiga de Brenda explica con detalles el libertinaje en el que vivían ella y Brenda. ¿Lograrán encontrar al verdadero padre de Alex?