"¡Me estás traicionando!”, Alfredo estalla contra José por no dejarse ayudar

Alfredo es compañero de José y ha puesto todo su empeño para sacarlo adelante. Al entrar a la clínica de emociones, le reclama fuerte a José porque no ha cumplido su promesa de cambiar aunque tiene una enfermedad terminal. Sin embargo, José no sale de su postura y asegura que está cambiando, aunque tuvo una recaída. ¿Lograrán hacerlo entrar en razón?