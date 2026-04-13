¡Que salga de las fadas de su mamá! Salvador quiere que el novio de su hija responda por su embarazo

El novio de la hija de Salvador fue muy hombrecito para pedirle permiso y andar con su hija, además se atrevió a tener relaciones sexuales con ella. Ahora quiere que le cumpla y que deje de esconderse bajo las faldas de su madre. O se hace cargo la situación o Salvador buscará la forma de que lo haga. Para Salvador, el único responsable del embarazo de su hija es su novio. ¿La hija de Salvador también tendría parte de responsabilidad en la situación?