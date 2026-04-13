Melani quiere que su novio se haga responsable de su hijo, pero la han visto con un casado

Melani asegura que su novio fue el primer hombre en su vida y revela que es el padre de su hijo. Aunque a Melani le gustaría que hicieran una vida juntos, no piensa obligarlo; lo que sí le interesa es que lo registre con sus apellidos y se haga responsable de los gastos. Al embarazarse de su novio, Melani dejó la preparatoria trunca, igual que su novio. Sin embargo, los vecinos de Melani cuentan que la han visto con un hombre casado y la mamá del novio de Melani no cree que su hijo sea el responsable del bebé de Melani.