Como Alonso y su esposa no pueden tener hijos, ella quiere quedarse con su sobrino

Alonso, esposo de Guadalupe, entra a la clínica de emociones y revela que aunque llevan cuatro años casados y se aman, está muy sorprendido pues no estaba enterado de las intenciones de Guadalupe con su sobrino. Sin embargo, Guadalupe asegura que él está de acuerdo en que se queden con su sobrino. Alonso revela que desde que tuvieron el accidente y no pudieron ser padres, han enfrentado situaciones muy complicadas. ¿Alonso estará manipulado por Guadalupe? ¿Guadalupe estará viendo en su sobrino al hijo que no pudieron tener?