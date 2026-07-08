Eduardo le debe a Guillermo y piensa pagarle con un cuestionable negocio
Mientras Guillermo ventila la deuda que Eduardo tiene con él, sale a la luz un cuestionable negocio, entre hermanos, que involucraría al hijo de Eduardo.
Guillermo, el dueño del bar donde se supone que trabaja Eduardo, revela en la clínica de emociones que Eduardo le debe miles de pesos; asegura que él le ha ofrecido empleo, pero Eduardo se ha negado. Según Eduardo, le pagará pronto pues le salió un negocio. Sin embargo, la verdad sale a la luz y se ventila que Eduardo podría estar planeando un jugoso trato que involucra a su hijo. Ante la confusión, logran sacar a Rocío de sus casillas y decide poner a Eduardo en su lugar.