¡No le quieren pagar! La mamá de Andrea prestó de sus ahorros y ahora necesita ese dinero
La mamá de Andrea prestó dinero a su sobrina y ahora no le quiere pagar, pero la mamá de Andrea necesita ese dinero para cuidar de su salud. ¿Cómo le cobrarán?
La prima de Andrea es una aprovechada pues abusó de la buena fé de su mamá; le quitó sus ahorros y ahora no le quiere pagar. Andrea asegura que sus primos se merecen todo lo que les está pasando porque despilfarraron su herencia y ahora sólo buscan mantener una vida que no pueden pagar. Hace más de año y medio, la prima de Andrea le pidió dinero a su mamá y no se lo ha pagado. El problema es que la mamá de Andrea necesita ese dinero para cuidar de su salud. ¿Andrea debería exigirle a su prima que pague lo que debe?