¡No le quieren pagar! La mamá de Andrea prestó de sus ahorros y ahora necesita ese dinero

La prima de Andrea es una aprovechada pues abusó de la buena fé de su mamá; le quitó sus ahorros y ahora no le quiere pagar. Andrea asegura que sus primos se merecen todo lo que les está pasando porque despilfarraron su herencia y ahora sólo buscan mantener una vida que no pueden pagar. Hace más de año y medio, la prima de Andrea le pidió dinero a su mamá y no se lo ha pagado. El problema es que la mamá de Andrea necesita ese dinero para cuidar de su salud. ¿Andrea debería exigirle a su prima que pague lo que debe?