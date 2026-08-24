¡La cachetearon en la chamba! Marisol está cansada del bullying laboral

Marisol está harta del maltrato de Montserrat; no es justo que se la pase humillándola sólo porque no le cae bien. Marisol confiesa que el bullying que sufre le está causando problemas y dice que todo el tiempo se siente mal; quiere que todo termine. Marisol tiene 16 años y su mamá le dio autorización de trabajar. Sus papás están separados y su papá las dejó hace 6 meses; aunque su papá no paga su pensión alimenticia, sigue siendo ‘el héroe’ de Marisol, quien ahora estudia y trabaja al mismo tiempo. La pesadilla de Marisol comenzó cuando comenzó a trabajar en los eventos.