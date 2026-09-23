¡Triunfará con su talento! Axel quiere demostrarle a su papá que puede llegar lejos con la música

Axel creció cargando con la culpa del divorcio de sus padres sólo por defender la música. Ahora, Axel quiere demostrarle a su papá que ser diferente no lo hace un fracasado y que puede llegar lejos con su talento. Desde los ocho años, Axel descubrió que le gustaba la música, pues su papá le regaló su primera guitarra; eventualmente, Axel empezó a aprender música con videos en internet. ¿Debería buscar una profesión como la de su papá para evitarse problemas?