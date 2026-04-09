¿Sentido de madre? Betzabet sabía que no iba a funcionar la relación de su hija con Rafael

Betzabet llega a la clínica de emociones muy molesta para defender a su hija, quien ha sufrido malos tratos durante mucho tiempo, aunque confiesa ya no sentir amor por su ex. Aunque Betzabet trata de proteger a su hija, Rafael advierte que seguirá tomando decisiones que le beneficien a él, aunque tenga que enfrentar a la ley. Betzabet confiesa que ella esperaba que fracasara su hija con Rafael, pues desde el inicio sabía que él era ventajoso.