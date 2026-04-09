uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Sentido de madre? Betzabet sabía que no iba a funcionar la relación de su hija con Rafael

Betzabet confiesa en la clínica de emociones que no le sorprende que no funcionara la relación de su hija con Rafael; desde siempre supo que él era ventajoso.

Betzabet llega a la clínica de emociones muy molesta para defender a su hija, quien ha sufrido malos tratos durante mucho tiempo, aunque confiesa ya no sentir amor por su ex. Aunque Betzabet trata de proteger a su hija, Rafael advierte que seguirá tomando decisiones que le beneficien a él, aunque tenga que enfrentar a la ley. Betzabet confiesa que ella esperaba que fracasara su hija con Rafael, pues desde el inicio sabía que él era ventajoso.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo