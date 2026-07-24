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¡La corrió por celosa! La hija de Eder no acepta su nueva relación

Ahora que Eder recuperó las ganas de vivir gracias a su nueva pareja, su hija se puso celosa y advierte que si no acepta su relación la correrá de su casa.

Eder, el papá de Noemí, dice que su pareja le devolvió las ganas de vivir y se siente muy enamorado, sin embargo, la hija de Eder está celosa; pero él advierte que, si no comparte su felicidad, es mejor que se vaya de su casa. Eder asegura que en su pareja encontró un gran tesoro y sentencia que quiere una vida con ella. ¿Será capaz de correr a su hija de su casa?

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