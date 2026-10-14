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¡Mordió la mano de quien le dio de comer! Bryan explota contra su hermana por abusar de sus papás

Bryan se entera de las groserías y los malos tratos que su hermana le ha dado a sus papás y asegura que Abigail cambió desde que conoció a su pareja actual.

Bryan, hijo de Alejandro y Claudia, entra en la clínica de emociones muy molesto con su hermana, pues según él, sus padres nunca les enseñaron a ser malagradecidos y ahora su hermana está mordiendo la mano de quien le ha dado de comer. Además de hacerle fuertes reclamos a su hermana, Bryan le cuestiona por el dinero que él les ha mandado. ¿Cómo debería proceder Bryan para proteger a sus papás?

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