¡Quiere que su hija la quiera! Claudia aún tiene esperanzas de que su hija la quiera

Claudia, mamá de Abigail y esposa de Alejandro, revela que prefiere salir a a calle a cantar antes de escuchar a su familia pelear. Claudia asegura que su hija cambió por culpa de Luis, pero no quiere más problemas en su familia; sólo quiere recuperar el amor de su hija. ¿Claudia y Alejandro deberían ponerle límites legales a su hija?