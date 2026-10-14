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¡Quiere que su hija la quiera! Claudia aún tiene esperanzas de que su hija la quiera

Claudia no quiere ver a su familia pelear, pero está consciente que su hija comenzó a maltratarlos cuando empezó a relacionarse con su pareja actual.

Claudia, mamá de Abigail y esposa de Alejandro, revela que prefiere salir a a calle a cantar antes de escuchar a su familia pelear. Claudia asegura que su hija cambió por culpa de Luis, pero no quiere más problemas en su familia; sólo quiere recuperar el amor de su hija. ¿Claudia y Alejandro deberían ponerle límites legales a su hija?

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