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¡Aguanta por su esposa! Alejandro revela los malos tratos de su hija

Aunque no tener vista no le impidió sacar adelante a su familia, Alejandro confiesa que aguanta los malos tratos de Abigail para no lastimar a su esposa.

Alejandro, papá de Abigail, asegura que no tener vista jamás le impidió darles techo y comida a sus hijos y revela que aguanta en silencio las groserías de Abigail por no hacer sentir mal a su esposa. Además, sentencia que no le parece justo que su hija mantenga a un vividor y a ellos los trate como estorbo. ¿Cómo fue que Abigail cambió y empezó a tratarlos mal?

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