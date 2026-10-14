¡Aguanta por su esposa! Alejandro revela los malos tratos de su hija

Alejandro, papá de Abigail, asegura que no tener vista jamás le impidió darles techo y comida a sus hijos y revela que aguanta en silencio las groserías de Abigail por no hacer sentir mal a su esposa. Además, sentencia que no le parece justo que su hija mantenga a un vividor y a ellos los trate como estorbo. ¿Cómo fue que Abigail cambió y empezó a tratarlos mal?