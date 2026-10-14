¡Los vio pidiendo limosna! Rosa acusa a su vecina de maltratar a su padres ciegos
Rosa no puede callar más y acusa a su vecina Abigail de maltratar a sus padres ciegos, a quienes ya ha sorprendido pidiendo limosna por las calles.
Rosa no pudo quedarse de brazos cruzados viendo cómo Abigail maltrata a sus padres; la gota que derramó el vaso fue cuando vio a los señores pidiendo limosna. Rosa está muy enojada por lo que están viviendo sus vecinos Claudia y Alejandro con su hija Abigail, pues, además de maltratarlos, los sacó de su entorno sin pensar en su bien. ¿Claudia y Alejandro podría protegerse legalmente de los abusos de su hija?