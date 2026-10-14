¡Se avergüenza de sus papás! Abigail siente pena por ellos porque son ciegos

Abigail, vecina de Rosa, revela que ha sentido mucha vergüenza por ser hija de un par de ciegos y, por si fuera poco, ahora le toca hacerse cargo de ellos. Asegura que Rosa es una vieja chismosa sin vida propia, que se la pasa inventando mentiras sobre sus padres. Además, Rosa cuenta que su hermano se largó a Los Cabos y le dejó el paquete se sus padres. ¿Por qué Rosa tiene las tarjetas de sus papás donde reciben su pensión?