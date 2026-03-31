Catalina se enfrenta a Kaori y exige que deje de inyectarse para bajar de peso

Catalina ya no está dispuesta a permitir que Kaori continúe inyectándose para bajar de peso, pues considera que su salud está en riesgo. Además, señala directamente a Jorge, el novio de su hija, como el responsable de influir en su inseguridad y en su deseo de no aceptarse tal como es. El conflicto familiar crece mientras la preocupación por Kaori se vuelve cada vez más fuerte.