¡Es un peligro para sus hijos! ¿Danna podría ser buena madre aunque creció abandonada?

Danna asegura que, con tal de complacer al hombre que tiene a su lado, a su mamá se le olvidó que tiene dos hijos; siempre le dio preferencia a los hijos de su pareja, mientras que a Danna y a su hermana los excluyó todo el tiempo. Ahora Danna tiene dos hijos, no terminó la escuela y nunca ha trabajado; dice que lo suyo es estar en su casa. el problema es que el papá de sus hijos no se quiere hacer cargo de ellos. ¿Será que lo que Danna vivió en su infancia determina sus actitudes como madre? ¡Ojo a sus polémicas afirmaciones!