¡Está furiosa! Diana arremete contra Mónica, la novia de su padre
Diana confiesa que ha notado cómo ha cambiado su padre desde hace meses y advierte que está furiosa con Mónica por el terrible engaño que le hizo a su padre.
Diana, la hija de Guillermo, entra a la clínica de emociones para explicar por qué nota muy cambiado a su papá desde hace nueve meses. Entre otras cosas, Diana asegura que Guillermo se ha distanciado casi de toda su familia. Ahora que Diana se ha enterado de lo que ha hecho Mónica, está furiosa. Mónica niega ser la mala y dice que mintió por amor a su nieto, para que no tuviera problemas económicos. ¿Fue válido el engaño de Mónica?