¡Todo por dinero! Mónica hace pasar a su nieto como hijo ante su novio
Mónica le hizo creer a su novio que su nieto es su hijo, pero dice que es una mentirita piadosa que no hace daño a nadie. ¿Por qué accedió su yerno al engaño?
Mónica asegura que su novio necesitaba criar a otro hijo y no dudó en hacerlo feliz con una mentira piadosa que, según ella, no le hace daño a nadie. Incluso, Mónica dice que su nieto saldrá beneficiado de tal engaño. Si el yerno de Mónica le siguió la onda con la mentirita, es porque todo salen ganando. Entonces, ¿por qué se molesta la hija de Mónica? ¿Mónica encontrará la manera de justificar que hace pasar a su nieto como su hijo?