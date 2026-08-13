¡La mamá de Katia utiliza a su nieto para embaucar a un hombre!

¡Katia revela que su mamá está haciendo pasar a su hijo como si fuera suyo! La mamá de Katia tiene engañado a su novio y le hizo creer que su nieto es su hijo para tenerlo bien amarrado. Katia cuenta que notó que algo no estaba bien cuando su mamá llegó con un ropón diciéndole que quería bautizar a su hijo. ¿Qué ganaba la mamá de Katia con un engaño tan terrible?