¿No es un hambreado? ¡Luis recibió dinero por su hijo!

Luis, concubino de Katia, niega ser un hambreado, pero no ve mal sacarle dinero al novio de su suegra. Además, asegura que su hijo las lleva de ganar y no entiende por qué se enoja Katia. Luis dice que Katia debería estar agradecida de que a su hijo lo quieran consentir y le pide que no sea egoísta y que piense en el futuro de su hijo. ¿En verdad el hijo de Luis y Katia estaría mejor con alguien más? ¡Ojo con el dinero que recibió Luis por su hijo!