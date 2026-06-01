¡Se fue con un bueno para nada! Bertha hará entender a su hija que su novio es poca cosa

Bertha no entiende qué hace su hija con un bueno para nada si ella la acostumbró a lo bueno. Advierte que, si Fernanda no comprende que Diego no es para ella, Bertha se lo hará entender. Fernanda niega ser una metiche; sólo ve por el bien de su hija Fernanda. Bertha es odontóloga, pero se negó a ‘echarle la mano’ a Diego, su yerno, quien tiene serios problemas dentales. Bertha detalla la precariedad en la que vive su hija con Diego y explica por qué Diego le queda corto a su hija.