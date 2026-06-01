Me hace menos porque gana más | Programa del 1 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Diego revela que su novia lo ve como un fracasado, pero él sigue con ella porque la ama. Por su parte, Fernanda dice que humilla a Diego en público para que se supere. ¿Será amor? Bertha advierte que hará todo para que Fernanda entienda que Diego es poca cosa para ella. Una inesperada decisión de la hermana de Diego y una confesión de René sobre Fernanda, pondrá a todos en su lugar.