¡Lo humilla por su bien! Fernanda quiere que su novio se supere y deje de ser conformista

Fernanda humilla a su novio Diego en público por su bien, para que entienda que tiene que progresar; Fernanda sólo quiere que Diego se supere y deje de ser un conformista. Además, Fernanda asegura que su mamá no es una metiche; quiere lo mejor para ella y eso, a Diego le pesa. Fernanda revela que Diego tuvo mal gusto para comprar los muebles de su casa, así que le pidió ayuda a su mamá para comprar mejores muebles. Ahora, Diego está más endeudado porque Fernanda y su mamá quieren que él se haga cargo. ¿Realmente Fernanda ama a Diego?