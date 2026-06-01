Alma quería apoyar a su hermano, pero tuvo que tomar una fuerte decisión

Alma, la hermana de Diego, ha tratado de no meterse en la relación de su hermano, aunque él y su novia viven en la casa que Alma les prestó. Bertha revela que quiso presentarle ‘mejores partidos’ a su hija Fernanda, pero ella se aferró a Diego. Ante lo que está viviendo Diego con su novia y con su suegra, ¿Alma debería pedirle a Diego que abandonen la casa que les prestó? ¿Cómo debería apoyar Alma a su hermano Diego?