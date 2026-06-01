Alma quería apoyar a su hermano, pero tuvo que tomar una fuerte decisión
Alma le prestó a su hermano Diego una casa para que se fuera a vivir con su novia; pero ahora que escucha lo que dicen de su hermano Diego, está furiosa.
Alma, la hermana de Diego, ha tratado de no meterse en la relación de su hermano, aunque él y su novia viven en la casa que Alma les prestó. Bertha revela que quiso presentarle ‘mejores partidos’ a su hija Fernanda, pero ella se aferró a Diego. Ante lo que está viviendo Diego con su novia y con su suegra, ¿Alma debería pedirle a Diego que abandonen la casa que les prestó? ¿Cómo debería apoyar Alma a su hermano Diego?