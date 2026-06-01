¡Se derrumba la mentira! René soltará inesperadas verdades sobre Fernanda

Mientras Fernanda asegura que se ganó un mejor puesto en su trabajo por estar bien calificada, René, amigo y compañero de Fernanda, revela la verdad. René es amigo de Diego y con el tiempo se hizo amigo de Fernanda. En la clínica de emociones, saldrán varios mensajes a la luz que le quitarán la máscara a Fernanda. ¿Será que Fernanda tiene un romance con alguien más o le habrán hecho una edición con inteligencia artificial? Fernanda soltará toda la verdad.