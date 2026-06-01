¡Se derrumba la mentira! René soltará inesperadas verdades sobre Fernanda
René, compañero de trabajo de Fernanda y amigo de Diego, revelará pruebas que ponen en duda la fidelidad de Fernanda. ¿Será inteligencia artificial?
Mientras Fernanda asegura que se ganó un mejor puesto en su trabajo por estar bien calificada, René, amigo y compañero de Fernanda, revela la verdad. René es amigo de Diego y con el tiempo se hizo amigo de Fernanda. En la clínica de emociones, saldrán varios mensajes a la luz que le quitarán la máscara a Fernanda. ¿Será que Fernanda tiene un romance con alguien más o le habrán hecho una edición con inteligencia artificial? Fernanda soltará toda la verdad.