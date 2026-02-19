"¡Eres una promiscua!”, Elena le da ‘gasto’ a su hija y ella lo malgasta en fiesta, alcohol y jovencitos
Mientras Elena se entera que su hija malgasta el dinero que le da para sus nietos, ventilan que Sandra sale con más de uno al mismo tiempo. ¿Luchará por sus nietos?
Elena se entera de las fiestas en las que participa su hija con jóvenes de la edad de su nieta. Elena le daba cinco mil pesos mensuales a Sandra para ayudarle con los gastos de la casa, pero ella los usaba para alcohol y vicios. Ahora, Elena podría tomar medidas por los comportamientos de su hija, quien sale con más de uno y no le avergüenza.