"¡Eres una promiscua!”, Elena le da ‘gasto’ a su hija y ella lo malgasta en fiesta, alcohol y jovencitos

Elena se entera de las fiestas en las que participa su hija con jóvenes de la edad de su nieta. Elena le daba cinco mil pesos mensuales a Sandra para ayudarle con los gastos de la casa, pero ella los usaba para alcohol y vicios. Ahora, Elena podría tomar medidas por los comportamientos de su hija, quien sale con más de uno y no le avergüenza.