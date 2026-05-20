¡Se enteró por un video! Elizabeth se enteró de una infidelidad y terminó en la cárcel

Gracias al engaño del marido de Elizabeth, su amante la metió a la cárcel. Ahora, Elizabeth les advierte que ambos pagarán por el daño que le hicieron a ella y a sus hijos. Elizabeth pasó seis meses en prisión y asegura que es la peor experiencia que ha vivido. Todo comenzó cuando el esposo de Elizabeth la engañó y ella se enteró por un video explícito que le envió la amante de su marido. ¿Elizabeth conseguirá la venganza que cree necesitar?