Erik no piensa mantener a la hija de Rosario, porque duda que sea hija de él
Erik no está dispuesto a mantener a una niña que no lleva sus apellidos, pero... ¿tendrán el mismo ADN? ¿Por qué no se quiere hacer la prueba de paternidad?
Erik está harto de que lo quieran chantajear con una niña que podría no ser su hija; nadie puede obligarlo a mantenerla porque no lleva sus apellidos. Erik quiere que Rosario entienda que no está dispuesto a que lo meta en problemas con su mujer. Incluso, Erik advierte que no se hará ninguna prueba para comprobar su paternidad sobre la hija de Rosario.