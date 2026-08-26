Erik no piensa mantener a la hija de Rosario, porque duda que sea hija de él

Erik está harto de que lo quieran chantajear con una niña que podría no ser su hija; nadie puede obligarlo a mantenerla porque no lleva sus apellidos. Erik quiere que Rosario entienda que no está dispuesto a que lo meta en problemas con su mujer. Incluso, Erik advierte que no se hará ninguna prueba para comprobar su paternidad sobre la hija de Rosario.