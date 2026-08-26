¡Hoy dejó de ser buen padre! Mayte se entera que su pareja es un irresponsable

Mayte, concubina de Erik, entra a la clínica de emociones después de escuchar los testimonios de los panelistas y enterarse que Erik no es quien dice ser. Él le ha manejado a Mayte la versión de que no lo dejan ver a su hija, cuando en realidad él no quiere verla ni hacerse responsable de ella. Ahora, Mayte no entiende por qué él es así. Mayte y Erik tienen un hijo de tres años y, hasta hoy, Erik había sido un buen padre.