¡Hoy dejó de ser buen padre! Mayte se entera que su pareja es un irresponsable
¡Pensaba que era buen padre! Mayte sabía que su pareja tenía una hija, pero no lo dejaban verla; ahora se entera que él no quiere hacerse responsable de ella.
Mayte, concubina de Erik, entra a la clínica de emociones después de escuchar los testimonios de los panelistas y enterarse que Erik no es quien dice ser. Él le ha manejado a Mayte la versión de que no lo dejan ver a su hija, cuando en realidad él no quiere verla ni hacerse responsable de ella. Ahora, Mayte no entiende por qué él es así. Mayte y Erik tienen un hijo de tres años y, hasta hoy, Erik había sido un buen padre.