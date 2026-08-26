O soy su amante o no hay pensión | Programa del 26 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

Rosario acusa al padre de su hijo de poner como condición para recibir su pensión, ser su amante. Por su parte, Erik asegura que no responderá por la hija de Rosario, pues duda ser el padre. Incluso, la mamá de Erik lo apoya y agrega que Rosario tiene una reputación cuestionable. Por si fuera poco, a la actual pareja de Erik se le caerá la venda de los ojos y la mamá de Rosario alzará la voz para defender a su hija.