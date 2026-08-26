El caramelo de este cocinero se quemó justo antes de la gala de MasterChef 24/7: ¿Qué hará ahora? (VIDEO)

Previo a la gala del miércoles de batalla por equipos, los cocineros se dieron a la tarea de preparar algunos insumos encabezados por la Chef Lili, sin embargo, el caramelo de Lancer se quemó totalmente, por lo que tuvo que volver a comenzar. ¿Logrará tenerlo a tiempo para la gala de MasterChef 24/7?